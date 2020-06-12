Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

12 Июнь 2020 2020-06-12T04:08:35+03:00

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын 12 июня, в День России, направил российскому президенту Владимиру Путину телеграмму с поздравлениями. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР.

- По случаю Дня России шлю вам горячее поздравление и теплый привет, поздравляют правительство и народ Российской Федерации от имени властей и жителей КНДР. Сегодня жители России под вашим энергичным руководством, отважно преодолевая встречающиеся всякие вызовы и проблемы, добивается огромных успехов в построении сильной и процветающей страны. Народ КНДР этому искренне раж, - говорится в поздравлении Ким Чен Ына.

Лидер Северной Кореи также пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и больших успехов в работе, а россиянам – благополучия и процветания. Ким Чен Ын заявил, что рассчитывает на укрепления дальнейшего сотрудничества и всестороннее развитие "драгоценной традиции корейско-российской дружбы, которая имеет глубокие исторические корни".

Ким Чен Ын добавил, что «с удовольствие вспоминает знаменательную первую встречу» с президентом России, которая состоялась во Владивостоке в прошлом году, и выразил уверенность в силе достигнутых со страной договоренностей, которые могут стать толчком для развития стратегических отношений и дружбы двух народов.

Как ранее писал сайт kp.ru, от имени американцев и правительства Штататов генеральный секретарь США Майкл Помпео также поздравил россиян и правительство РФ с праздников 12 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU