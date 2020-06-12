Крупнейший в мире косплей-фестиваль пройдет в онлайн-формате из-за коронавируса

12 Июнь 2020 2020-06-12T04:35:25+03:00

Мероприятие должно было состояться в Японии в августе

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Крупнейший в мире косплей-фестиваль «World Cosplay Summit», который должен был пройти в японском городе Нагоя в августе этого года, состоится в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса и мер профилактики распространения инфекции. Об этом в пятницу сообщили организаторы ежегодного фестиваля.

Организаторы отметили, что изначально планировали провести мероприятие в традиционном очном режиме, однако эпидемия коронавируса внесла свои коррективы, и фестиваль возможно будет устроить только онлайн. Они сообщили, что более подробная информации и формате крупнейшего в мире косплей-мероприятия будет опубликована в начале июля этого года. Вероятнее всего, фестиваль пройдет, как и было задумано ранее, в августе.

«World Cosplay Summit» проходит ежегодно с 2003 года и собирает более 300 тысяч участников из более 40 стран мира.

Как ранее писал сайт kp.ru, фестиваль рок-музыки "Нашествие", запланированный на конец июля 2020 года, также не состоится в соответствии с планом из-за эпидемиологической ситуации. Мероприятие перенесли на следующий год.

ИСТОЧНИК KP.RU