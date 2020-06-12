США предрекли участь Советского Союза из-за «убийственной» политики Трампа

12 Июнь 2020 2020-06-12T05:59:13+03:00

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Журналист из французского издания Le Figaro Николя Бавре в своей колонке для газеты предрек Соединенным Штатам скорый развал и участь Советского Союза из-за политики действующего американского главы Дональда Трампа. По словам обозревателя, президент ввергают свое государства в атмосферу гражданской войны, а США в настоящее время переживают сразу четыре кризиса.

Пандемии коронавирусной инфекции, по мнению Николя Бавре, стала для Штатов «своего рода Перл-Харбором», который уже унес более 100 тысяч жизней американцев. Эпидемия повлекла за собой рецессию небывалых масштабов, когда за несколько месяцев более 45 миллионов людей лишились работы, а валовый внутренний продукт в стране может упасть на 6,5%.

Вторым кризисом журналист обозначил трагическую гибель афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания полицейскими в Миннеаполисе. Убийство темнокожего спровоцировало расовые митинги и акции протеста, которые быстро переросли в разбойные нападения, грабежи и массовые беспорядке по все территории Штатов. Бавре отметил, что сложившаяся в стране ситуация напоминает бунты 1986 года из-за смерти Мартина Лютера Кинга.

Французский обозреватель также отметил «убийственную политику» и популизм Трампа с его намерением прибегнуть к закону о восстании и дать солдатам право восстановить порядок в США, что противоречит главным основам правового государства и возражения военного ведомства. По мнению журналист, президента таким образом «повергнет страну в хаос».

Как считает обозреватель, действиями в обход Конгресса, давлением на правосудие и военных глава Белого дома уничтожает сложившуюся американскую систему сдерживания и противовесов. При этом такая политика Трампа не лишает его шансов на переизбрание в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU