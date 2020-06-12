2020-06-12T06:07:09+03:00
В мире

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Токио

Инцидент случился в районе станции Аото
Ксения АНУФРИЕВА
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Пассажирский поезд сошел с рельсов в ТокиоПассажирский поезд сошел с рельсов в ТокиоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ранним утром в пятницу, 12 июня, в Токио пассажирский поезд с жителями страны сошел с рельсов. Инцидент случился в районе станции Аото. Об этом сообщило японское издание Kyodo.

Пассажирский поезд следовал в токийский аэропорт Нарита. К счастью, по данным местных средств массовой информации, в результате происшествия никто из пассажиров и сотрудников не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают все детали и обстоятельства случившегося. Движение поездов по данной железнодорожной ветке временно приостановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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