Российские космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России

12 Июнь 2020 2020-06-12T06:20:20+03:00

Они отметили, что этот праздник символизирует мощь и величие страны

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Космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые в настоящее время находятся на борту Международной космической станции, поздравили своих соотечественников с Днем России, который страна будет отмечать 12 июня, в пятницу. Видео-поздравление со станции размещено на официальном сайте государственной корпорации.

- Этот день является символом мощи и величия российского государства, объединяет всех, кто гордится героическим прошлым нашей Родины, может с уверенностью смотреть в ее будущее, а также увлеченно и ответственно строит настоящее, - поздравил россиян Анатолий Иванишин.

Иван Вагнер, в свою очередь, пожелал жителям страны терпения, больших успехов и достижения поставленных целей, любви, счастья, мира, спокойствия, благополучия и согласия.

- Для каждого из нас Россия - это родина, дорогая сердцу страна, домашний очаг, близкие люди. Именно эти ценности будут объединять граждан, мотивировать к совершению дел и поступков на благо любимого государства, - подчеркнул космонавт.

День России - государственный праздник, который отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР - 12 июня. Как ранее писал сайт kp.ru, лидеры и политики некоторых стран мира уже успели поздравить с праздником российского президента Владимира Путина и народ страны.

Экипаж МКС поздравляет с Днем России.Анатолий Иванишин и Иван Вагнер отметили, что праздник символизирует мощь и величие российского государства, объединяя всех, кто гордится героическим прошлым Родины

ИСТОЧНИК KP.RU