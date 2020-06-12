Российские космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России
Космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые в настоящее время находятся на борту Международной космической станции, поздравили своих соотечественников с Днем России, который страна будет отмечать 12 июня, в пятницу. Видео-поздравление со станции размещено на официальном сайте государственной корпорации.
- Этот день является символом мощи и величия российского государства, объединяет всех, кто гордится героическим прошлым нашей Родины, может с уверенностью смотреть в ее будущее, а также увлеченно и ответственно строит настоящее, - поздравил россиян Анатолий Иванишин.
Иван Вагнер, в свою очередь, пожелал жителям страны терпения, больших успехов и достижения поставленных целей, любви, счастья, мира, спокойствия, благополучия и согласия.
- Для каждого из нас Россия - это родина, дорогая сердцу страна, домашний очаг, близкие люди. Именно эти ценности будут объединять граждан, мотивировать к совершению дел и поступков на благо любимого государства, - подчеркнул космонавт.
День России - государственный праздник, который отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР - 12 июня. Как ранее писал сайт kp.ru, лидеры и политики некоторых стран мира уже успели поздравить с праздником российского президента Владимира Путина и народ страны.
Экипаж МКС поздравляет с Днем России.Анатолий Иванишин и Иван Вагнер отметили, что праздник символизирует мощь и величие российского государства, объединяя всех, кто гордится героическим прошлым Родины
ИСТОЧНИК KP.RU