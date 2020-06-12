2020-06-12T06:20:20+03:00
Общество

Российские космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России

Они отметили, что этот праздник символизирует мощь и величие страны
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Российские космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России. Фото: кадр из видео-поздравленияРоссийские космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России. Фото: кадр из видео-поздравления
Изменить размер текста:

Космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые в настоящее время находятся на борту Международной космической станции, поздравили своих соотечественников с Днем России, который страна будет отмечать 12 июня, в пятницу. Видео-поздравление со станции размещено на официальном сайте государственной корпорации.

- Этот день является символом мощи и величия российского государства, объединяет всех, кто гордится героическим прошлым нашей Родины, может с уверенностью смотреть в ее будущее, а также увлеченно и ответственно строит настоящее, - поздравил россиян Анатолий Иванишин.

Иван Вагнер, в свою очередь, пожелал жителям страны терпения, больших успехов и достижения поставленных целей, любви, счастья, мира, спокойствия, благополучия и согласия.

- Для каждого из нас Россия - это родина, дорогая сердцу страна, домашний очаг, близкие люди. Именно эти ценности будут объединять граждан, мотивировать к совершению дел и поступков на благо любимого государства, - подчеркнул космонавт.

День России - государственный праздник, который отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР - 12 июня. Как ранее писал сайт kp.ru, лидеры и политики некоторых стран мира уже успели поздравить с праздником российского президента Владимира Путина и народ страны.

Экипаж МКС поздравляет с Днем России.Анатолий Иванишин и Иван Вагнер отметили, что праздник символизирует мощь и величие российского государства, объединяя всех, кто гордится героическим прошлым Родины

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Назван величайший киногерой в истории
Путин освободил от должностей заместителей главы Минюста и главы Следственного комитета
Последние новости на утро 12 июня 2020: В России расширили меры поддержки безработных
В Калифорнии застрелили мужчину, ранившего четырех полицейских
Российские космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 12 июня 2020 года составило 47 181 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 12 июня 2020 года увеличилось до 3 187 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 12 июня 2020: названы новые регионы-лидеру по числу выявленых случаев COVID-19
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Токио
Число заболевших коронавирусом в Москве на 12 июня 2020 года составило 201 221 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 12 июня 2020: парки и музеи активно готовят к открытию
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 12 июня 2020 года увеличилось до 115 769 человек
США предрекли участь Советского Союза из-за «убийственной» политики Трампа
Ученые назвали самую защищенную от коронавируса группу крови
США продолжат сокращать число своих военнослужащих в Ираке
Стало известно о заражении коронавирусом пациентов с антителами
Крупнейший в мире косплей-фестиваль пройдет в онлайн-формате из-за коронавируса
Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
Миллионы детей в мире будут вынуждены выйти на работу из-за последствий пандемии
В России расширили меры поддержки безработных
Посетитель бара описал «непотребное» состояние пьяного Михаила Ефремова
Погода в Москве на 12 июня 2020: жителей города ждет сильный дождь и град
Майкл Помпео поздравил россиян с Днем России
В США подготовят доклад о «поддержке расизма» Россией
Верховный суд признал, что перевозка сала из Нидерландов на Украину не подпадает под контрсанкции