В Калифорнии застрелили мужчину, ранившего четырех полицейских

12 Июнь 2020 2020-06-12T06:36:49+03:00

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В США продолжаются массовые беспорядки и нападения на сотрудников полиции. На днях 26-летний Мэйсон Лира открыл стрельбу в городе Пасо-Роблес штата Калифорния. Мужчина успел застрелить местного жителям и серьезно ранить четырех сотрудников правоохранительных органов, прежде чем полицейские застрелили его. Об этом сообщает на официальном сайте управления шерифа штата.

В ходе перестрелки в среду погиб мирный житель города. В крайне тяжелом состоянии в медицинское учреждения доставили помощника шерифа.

После данного инцидента Мэйсон Лира скрылся с места происшествия. В четверг, 11 июня, он ранил еще трех полицейских, которые участвовали в его поисках. Во время перестрелки Лира был убит сотрудниками правоохранительных органов.

Сейчас здоровьем всех пострадавших правоохранителей занимаются медики в больницах, один из них – помощник шерифа, по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

Напомним, что массовые беспорядки и нападения на сотрудников полиции начались в Штатах после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Бунтующие жители страны в разных регионах крушат здания и магазины, совершают разбойные нападения и грабежи, а также нападают на правоохранителей.

ИСТОЧНИК KP.RU