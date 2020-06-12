2020-06-12T06:59:58+03:00
Общество

Последние новости на утро 12 июня 2020: В России расширили меры поддержки безработных

Мы собрали последние новости на утро 12 июня 2020 года
Ксения АНУФРИЕВА
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Последние новости на утро 12 июня 2020Последние новости на утро 12 июня 2020Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Последние новости на утро 12 июня 2020 года: на фоне пандемии и экономического кризиса правительство приняло решение расширить меры по поддержке безработных граждан России. В соответствии с постановление главы кабинета министров Михаила Мишустина, в стране повысили минимальный размер пособия по безработице, продлили возможность получить выплаты для безработных, период действия пособий которых закончился в марте этого года, а также расширили число семей, которые вместе с пособием по безработице получат ежемесячную выплаты в три тысячи рублей на каждого ребенка. Кроме того, ИП, которые прекратили свою деятельность из-за ограничений и стали безработными, получат пособие в максимальном размере.

Многие уже давно заметили, что смертность от коронавирусной инфекции на территории РФ значительно ниже, чем в других развитых странах мира. Некоторые даже обвинил властей в намеренном занижении статистики по данному показателю, а во Всемирной организации здравоохранения такую ситуацию назвали «необычно, трудно объяснимой». Официальный представитель организации в России Мелита Вуйнович сообщила, что у организации и ученых нет никаких претензий к статистике по смертности от коронавируса в стране. По ее словам, в стране имеют огромные возможности тестирования, именно поэтому количество жертв такое маленькое.

Ограничения по коронавирусу постепенно снимают и Россия готовится к проведению Парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На торжественное мероприятие, которое пройдет в Москве 24 июня, пригласили глав многих государств, но далеко не всех: так, власти сочли необходимым не присылать приглашение на парад Владимиру Зеленскому. Сенатор Алексей Пушков объяснил, почему украинского президента решили не приглашать на мероприятие: российские политик убежден, что даже если бы Зеленского пригласили на торжественное мероприятие, то он бы «на 100% отказался», что повлекло бы «поводы для пропагандистких манипуляций».

А теперь к хорошим новостям: наконец-то произошло долгожданное событие в игровой индустрии - Sony в ходе презентации показала новый дизайн PlayStation 5, а также продемонстрировала игровые новинки. Дизайн консоли, в целом, порадовал фанатов, а вот цену новой приставки им так и не сообщили.

Сегодня, 12 июня, жители нашей страны празднуют День России - государственный праздник, который отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР. Правительство, президента и народ России уже успели поздравить главы некоторых государств. Поздравление россиянам пришло даже из космоса: Космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые в настоящее время находятся на борту Международной космической станции, поздравили своих соотечественников с праздником.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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