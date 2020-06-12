2020-06-12T07:23:23+03:00
Политика

Путин освободил от должностей заместителей главы Минюста и главы Следственного комитета

Президент назначил нового замдиректора ФСИН
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Владимир Путин освободил от должностей замглавы Минюста и замглавы СКВладимир Путин освободил от должностей замглавы Минюста и замглавы СКФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин освободил от должностей заместителя министра юстиции Дениса Новака и заместителя главы Следственного комитета России Илью Лазутова. Президент подписал соответствующий документ, он опубликован на официальном портале правовой информации.

- Освободить от занимаемой должности: генерал-лейтенанта юстиции Лазутова Илью Валерьевича, заместителя председателя Следственного комитета Российской Федерации; Новака Дениса Васильевича, заместителя министра юстиции Российской Федерации, - сказано в указе.

В нём также говорится о том, что президент Путин назначил заместителем директора ФСИН генерал-лейтенанта внутренней службы Александра Хабарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Назван величайший киногерой в истории
Путин освободил от должностей заместителей главы Минюста и главы Следственного комитета
Последние новости на утро 12 июня 2020: В России расширили меры поддержки безработных
В Калифорнии застрелили мужчину, ранившего четырех полицейских
Российские космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 12 июня 2020 года составило 47 181 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 12 июня 2020 года увеличилось до 3 187 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 12 июня 2020: названы новые регионы-лидеру по числу выявленых случаев COVID-19
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Токио
Число заболевших коронавирусом в Москве на 12 июня 2020 года составило 201 221 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 12 июня 2020: парки и музеи активно готовят к открытию
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 12 июня 2020 года увеличилось до 115 769 человек
США предрекли участь Советского Союза из-за «убийственной» политики Трампа
Ученые назвали самую защищенную от коронавируса группу крови
США продолжат сокращать число своих военнослужащих в Ираке
Стало известно о заражении коронавирусом пациентов с антителами
Крупнейший в мире косплей-фестиваль пройдет в онлайн-формате из-за коронавируса
Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
Миллионы детей в мире будут вынуждены выйти на работу из-за последствий пандемии
В России расширили меры поддержки безработных
Посетитель бара описал «непотребное» состояние пьяного Михаила Ефремова
Погода в Москве на 12 июня 2020: жителей города ждет сильный дождь и град
Майкл Помпео поздравил россиян с Днем России
В США подготовят доклад о «поддержке расизма» Россией
Верховный суд признал, что перевозка сала из Нидерландов на Украину не подпадает под контрсанкции