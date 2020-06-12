Путин освободил от должностей заместителей главы Минюста и главы Следственного комитета

12 Июнь 2020 2020-06-12T07:23:23+03:00

Владимир Путин освободил от должностей замглавы Минюста и замглавы СК Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин освободил от должностей заместителя министра юстиции Дениса Новака и заместителя главы Следственного комитета России Илью Лазутова. Президент подписал соответствующий документ, он опубликован на официальном портале правовой информации.

- Освободить от занимаемой должности: генерал-лейтенанта юстиции Лазутова Илью Валерьевича, заместителя председателя Следственного комитета Российской Федерации; Новака Дениса Васильевича, заместителя министра юстиции Российской Федерации, - сказано в указе.

В нём также говорится о том, что президент Путин назначил заместителем директора ФСИН генерал-лейтенанта внутренней службы Александра Хабарова.

ИСТОЧНИК KP.RU