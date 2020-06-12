Назван величайший киногерой в истории

12 Июнь 2020 2020-06-12T07:42:13+03:00

Индиана Джонс назван величайшим киногероем в истории Фото: кадр из фильма

Изменить размер текста: A A

Учёный Индиана Джонс в исполнении Харрисона Форда стал величайшим героем в истории кино. Так проголосовало большинство читателей журнала Empire.

Главного героя серии пяти приключенческих картин создал режиссёр Джордж Лукас в 1973 году. Джордж Лукас выступил их продюсером, а режиссёром - Стивен Спилберг. В различных номинациях первые три части фильма получили в общей сложности семь премий "Оскар".

Вторым величайшим киногероем в истории зрители назвали прапорщика Эллен Рипли, главного героя всех фильмов "Чужой". Её сыграла Сигурни Уивер.

Третье место в рейтинге занял Железный человек из вселенной Marvel, образ которого воплотил Роберт Дауни младший.

В пятёрку величайших героев в истории кино также вошли Капитан Америка, супергерой также из вселенной Marvel, и джедай Люк Скайуокер, один из главных героев "Звёздных войн".

ИСТОЧНИК KP.RU