Назван величайший киногерой в истории
Учёный Индиана Джонс в исполнении Харрисона Форда стал величайшим героем в истории кино. Так проголосовало большинство читателей журнала Empire.
Главного героя серии пяти приключенческих картин создал режиссёр Джордж Лукас в 1973 году. Джордж Лукас выступил их продюсером, а режиссёром - Стивен Спилберг. В различных номинациях первые три части фильма получили в общей сложности семь премий "Оскар".
Вторым величайшим киногероем в истории зрители назвали прапорщика Эллен Рипли, главного героя всех фильмов "Чужой". Её сыграла Сигурни Уивер.
Третье место в рейтинге занял Железный человек из вселенной Marvel, образ которого воплотил Роберт Дауни младший.
В пятёрку величайших героев в истории кино также вошли Капитан Америка, супергерой также из вселенной Marvel, и джедай Люк Скайуокер, один из главных героев "Звёздных войн".
ИСТОЧНИК KP.RU