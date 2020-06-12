Эксперт рассказал, как мошенники взламывают бесконтактные платежи

12 Июнь 2020 2020-06-12T08:21:01+03:00

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Взломать карту, поддерживающую бесконтактный платёж можно с помощью терминала, как в магазинах, устройства для считывания карт и онлайн-банкинга, рассказал руководитель отдела анализа защищённости веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин.

Первый способ заключается в том, чтобы создать поддельную покупку и оплатить её с карты без ведома жертвы. Для этого мошенники используют мобильный POS-терминал, которым обычно пользуются официанты или курьеры. У этого способа есть много неудобств - мошеннику надо иметь оформленный на юрлицо счёт в банке и зарегистрированный в налоговой терминал. При этом из-за жалоб жертв мошенничества счёт скорее всего заблокируют до вывода денег с него.

Второй названный экспертом способ заключается в использовании NFC-скиммера. Им может быть накладка на банкомат или терминал на кассе магазина, приложив свою карту к которому, средства уйдут мошенникам.

При этом Бабин отмечает, что проще всего мошенникам украсть деньги с помощью смартфонов, к которым подключён мобильный банкинг. Исследование, о котором эксперт рассказал РИА Новости, показало в среднем 23 уязвимости в серверной части мобильных приложений российских банков в среднем 23 уязвимости.

ИСТОЧНИК KP.RU