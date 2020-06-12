Москву ожидают ливень и град в День России
Синоптики предсказали шквалистый ветер, ливень, град и 24 градуса тепла на 12 июня в Москве. За сутки может выпасть до 20 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Синоптик уточнил, что причиной такой погоды стало прохождение атмосферного фронта. Его сопровождают мощные кучево-дождевые облака, интенсивные ливни, грозы и локальные грады, а также понижение температуры до нормальной для июня.
Синенков отметил, что уже утром в Москве пройдут ливни с грозами. В некоторых районах возможен град, небо будет облачным.
Температура в Москве будет составлять 22 - 24 градуса тепла, а в Подмосковье - от 19 до 24, рассказал РИА Новости синоптик. Порывистый ветер со скоростью 5-10 метров в секунду придёт с северо-востока. Атмосферное давление будет падать и составит 749 мм ртутного столба.
ИСТОЧНИК KP.RU