2020-06-12T10:14:33+03:00
Общество

Москву ожидают ливень и град в День России

При этом в столице и области температура будет составлять до 24 градусов тепла
Ася КУЗНЕЦОВА
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Ливень, град, шквалистый ветер и до 24 градусов тепла ожидается в Москве в День России, 12 июняЛивень, град, шквалистый ветер и до 24 градусов тепла ожидается в Москве в День России, 12 июняФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Синоптики предсказали шквалистый ветер, ливень, град и 24 градуса тепла на 12 июня в Москве. За сутки может выпасть до 20 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Синоптик уточнил, что причиной такой погоды стало прохождение атмосферного фронта. Его сопровождают мощные кучево-дождевые облака, интенсивные ливни, грозы и локальные грады, а также понижение температуры до нормальной для июня.

Синенков отметил, что уже утром в Москве пройдут ливни с грозами. В некоторых районах возможен град, небо будет облачным.

Температура в Москве будет составлять 22 - 24 градуса тепла, а в Подмосковье - от 19 до 24, рассказал РИА Новости синоптик. Порывистый ветер со скоростью 5-10 метров в секунду придёт с северо-востока. Атмосферное давление будет падать и составит 749 мм ртутного столба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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