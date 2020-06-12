2020-06-12T10:44:13+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ухане у врача, первым заявившего о коронавирусе и умершего от него, родился сын

Жена назвала рождение ребёнка последним подарком погибшего мужа
Ася КУЗНЕЦОВА
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Правительство после смерти присвоило доктору Ли Вэнляну высший почётный титул павшего герояПравительство после смерти присвоило доктору Ли Вэнляну высший почётный титул павшего герояФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Жена китайского врача Ли Вэньляна, который первым сообщил об эпидемии коронавируса в Ухане, родила здорового сына. Об этом сообщает The Guardian.

Мать Фу Сюэцзе и новорождённый мальчик полностью здоровы.

- Муж, ты в раю увидел это? Твой самый последний подарок мне сегодня родился на свет, - написала на своей странице в социальной сети WeChat жена Ли Вэньляна.

Напомним, сайт KP.ru писал об истории героического доктора из Уханя по имени Ли Вэньлян. Он одним из первых выделил штамм коронавируса и забил тревогу, когда до эпидемии было далеко. Власти ему не поверили, вызывали в полицию и попросили не сеять панику. Позже Верховный суд Китая признал его полностью невиновным и Ли стал национальным героем.

В середине января он заразился коронавирусом и в феврале скончался.

Правительство провинции Хубэй в начале апреля присвоило Ли Вэньляну звание "павшего героя" - высший почетный титул, присуждаемый Компартией и государством гражданам, посвятившим свою жизнь служению государству, обществу и людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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