2020-06-12T12:15:26+03:00
Здоровье

Врач сообщила об опасности холодных рук и ног

Также о болезнях могут говорить сухость глаз и апатия
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Холодные руки и ноги — это один из первых признаков ослабления иммунитетаХолодные руки и ноги — это один из первых признаков ослабления иммунитетаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Одним из первых признаков ослабленного иммунитета могут стать холодные руки и ноги, рассказала доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова. Она объяснила, - что это связано с изменениями в кровообращении.

- Такое ухудшение кровообращения возникает в начале различных инфекционных заболеваний. Почему? Потому что происходит перераспределение тока крови, и кровь начинает поступать к жизненно важным органам, - заявила Трофимова в эфире телеканала "Россия 1".

Она также рассказала, что признаками вирусной и бактериальной инфекций могут стать конъюнктивит, покраснение глаз и их сухость. В эфире программы профессор Владимир Хавинсон добавил, что ещё одним признаком снижения иммунитета могут стать апатия и слабость.

Ранее сайт KP.ru писал о методах профилактики ОРВИ у детей в домашних условиях. Среди них описаны необходимые правила гигиены и закаливания, а также важность занятий спортом и полноценного отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ООН: Атаку на объекты Saudi Aramco произвели иранским оружием
Врач сообщила об опасности холодных рук и ног
В России от коронавируса умерли 183 человека за прошедшие сутки
В Ухане у врача, первым заявившего о коронавирусе и умершего от него, родился сын
Москву ожидают ливень и град в День России
В Москве от коронавируса вылечились более 118 тысяч человек
Роспотребнадзор выпустил новые санитарные нормы для магазинов
Олег Николаев: Важно оперативно помочь тем, кому нужна неотложная медицинская помощь
Байден пригрозил Трампу военным переворотом
Россия рассказывает в сети о своих объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО
Эксперт рассказал, как мошенники взламывают бесконтактные платежи
Назван величайший киногерой в истории
Путин освободил от должностей заместителей главы Минюста и главы Следственного комитета
Последние новости на утро 12 июня 2020: В России расширили меры поддержки безработных
В Калифорнии застрелили мужчину, ранившего четырех полицейских
Российские космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 12 июня 2020 года составило 47 181 человек