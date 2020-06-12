Врач сообщила об опасности холодных рук и ног

12 Июнь 2020 2020-06-12T12:15:26+03:00

Холодные руки и ноги — это один из первых признаков ослабления иммунитета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Также о болезнях могут говорить сухость глаз и апатия

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Одним из первых признаков ослабленного иммунитета могут стать холодные руки и ноги, рассказала доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова. Она объяснила, - что это связано с изменениями в кровообращении.

- Такое ухудшение кровообращения возникает в начале различных инфекционных заболеваний. Почему? Потому что происходит перераспределение тока крови, и кровь начинает поступать к жизненно важным органам, - заявила Трофимова в эфире телеканала "Россия 1".

Она также рассказала, что признаками вирусной и бактериальной инфекций могут стать конъюнктивит, покраснение глаз и их сухость. В эфире программы профессор Владимир Хавинсон добавил, что ещё одним признаком снижения иммунитета могут стать апатия и слабость.

Ранее сайт KP.ru писал о методах профилактики ОРВИ у детей в домашних условиях. Среди них описаны необходимые правила гигиены и закаливания, а также важность занятий спортом и полноценного отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU