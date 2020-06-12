ООН: Атаку на объекты Saudi Aramco произвели иранским оружием
Вывод сделан на основе анализа обломков вооружения
В ООН сообщили об "иранском следе" в атаке на НПЗ Saudi AramcoФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Организация объединённых наций заявила, что атаку на нефтеобъекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии в 2019 году произвели оружием иранского происхождения.
К такому выводу в ООН пришли, опираясь на результаты анализа обломков вооружения. Крылатые ракеты иранского происхождения использовали при атаке на саудовские НПЗ, сказано в докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. В докладе также рассматриваются атака в мае 2019 года в Афифе и обстрелы аэропорта Абха в июне и августе, сообщает Reuters.
ИСТОЧНИК KP.RU