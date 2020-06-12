Атомная подлодка "Князь Владимир" вошла в состав ВМФ

12 Июнь 2020 2020-06-12T13:29:08+03:00

В День России крейсер торжественно приняли в состав флота

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Новейшую атомную подлодку стратегического назначения "Князь Владимир" приняли в боевой состав ВМФ России, сообщили в Министерстве обороны.

Атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" торжественно в День России приняли в состав Военно-морского флота.

Во время церемонии, которая проходила в Северодвинске на предприятии "Севмаш", подняли военно-морской Андреевский флаг, сообщает ТАСС.

В Минобороны также уточнили, что в церемонии примут участие главнокомандующий ВМФ Николай Евменов и командующий Северным флотом Александр Моисеев. Также на ней будут присутствовать замглавы Минпромторга Олег Рязанцев, исполняющий обязанности главы Архангельской области Алексей Цыбульский, мэр Северодвинска Игорь Скубенко гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко и глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

ИСТОЧНИК KP.RU