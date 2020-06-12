Атомная подлодка "Князь Владимир" вошла в состав ВМФ
Новейшую атомную подлодку стратегического назначения "Князь Владимир" приняли в боевой состав ВМФ России, сообщили в Министерстве обороны.
Атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" торжественно в День России приняли в состав Военно-морского флота.
Во время церемонии, которая проходила в Северодвинске на предприятии "Севмаш", подняли военно-морской Андреевский флаг, сообщает ТАСС.
В Минобороны также уточнили, что в церемонии примут участие главнокомандующий ВМФ Николай Евменов и командующий Северным флотом Александр Моисеев. Также на ней будут присутствовать замглавы Минпромторга Олег Рязанцев, исполняющий обязанности главы Архангельской области Алексей Цыбульский, мэр Северодвинска Игорь Скубенко гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко и глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
ИСТОЧНИК KP.RU