Посол США в поздравлении с Днём России заявил о желании Вашингтона к сотрудничеству
По слова Салливана, двусторонние отношения необходимы для "мирной и процветающей жизни для всех наших граждан"
Посол США в России Джон Салливан в поздравлении с Днем России подтвердил желание Вашингтона к сотрудничествуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Посол США в России Джон Салливан поздравил россиян с 30-й годовщиной независимости и подтвердил желание Вашингтона к сотрудничеству.
- В эту 30-ю годовщину независимости России мы вновь подтверждаем наше желание сотрудничать с народом России во имя мирной и процветающей жизни для всех наших граждан, - заявил дипломат в своём поздравлении, опубликованном в Twitter посольства.
Посол США в России Джон Салливан в поздравлении с Днем России подтвердил желание Вашингтона к сотрудничеству.
ИСТОЧНИК KP.RU