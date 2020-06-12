Посол США в поздравлении с Днём России заявил о желании Вашингтона к сотрудничеству

12 Июнь 2020 2020-06-12T12:54:15+03:00

Посол США в России Джон Салливан в поздравлении с Днем России подтвердил желание Вашингтона к сотрудничеству Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По слова Салливана, двусторонние отношения необходимы для "мирной и процветающей жизни для всех наших граждан"

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Посол США в России Джон Салливан поздравил россиян с 30-й годовщиной независимости и подтвердил желание Вашингтона к сотрудничеству.

- В эту 30-ю годовщину независимости России мы вновь подтверждаем наше желание сотрудничать с народом России во имя мирной и процветающей жизни для всех наших граждан, - заявил дипломат в своём поздравлении, опубликованном в Twitter посольства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784594" frameborder="0"></iframe> Посол США в России Джон Салливан в поздравлении с Днем России подтвердил желание Вашингтона к сотрудничеству.

ИСТОЧНИК KP.RU