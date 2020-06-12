Ксения Собчак сравнила похороны Флойда со своей свадьбой
Известная журналистка Ксения Собчак сравнила похороны Джорджа Флойда, погибшего от рук полицейского, с собственной свадьбой.
- Казалось бы,что общего у меня,простой белой девушки из города белых ночей , и шестикратно судимого черного героя протестов? Обрядность-вот наша связующая нить! Приятно ,конечно ,быть мировыми трендсеттерами обрядной постиронии, доступной только избранным интеллектуалам-эстетам и......Флойду! - написала Собчак в своем Instagram.
Напомним, эпатажная свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова наделала много шума. Все помнят эпичный катафалк с надписью «Пока смерть не разлучит нас», на котором молодожены добирались до ЗАГСа.
Свадебный катафалк удивил всех, но особенно маму новобрачной Людмилу Нарусову. Фото: Дмитрий СЕРГЕЕВ
Сейчас не менее обсуждаемой стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда. А его похороны вызвали не меньше шума, чем свадьба Собчак. Церемония и правда вышла специфической. Во-первых Флойда похоронили в золотом гробу. Технически он, конечно, позолоченный, но сути это не меняет. Во-вторых, гроб перемещался в солидном кортеже: спорткар «Мазерати» и чёрные джипы.
Прощание и похороны Джорджа Флойда.
ИСТОЧНИК KP.RU