Ксения Собчак сравнила похороны Флойда со своей свадьбой

12 Июнь 2020 2020-06-12T13:08:45+03:00

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Известная журналистка Ксения Собчак сравнила похороны Джорджа Флойда, погибшего от рук полицейского, с собственной свадьбой.

- Казалось бы,что общего у меня,простой белой девушки из города белых ночей , и шестикратно судимого черного героя протестов? Обрядность-вот наша связующая нить! Приятно ,конечно ,быть мировыми трендсеттерами обрядной постиронии, доступной только избранным интеллектуалам-эстетам и......Флойду! - написала Собчак в своем Instagram.

Напомним, эпатажная свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова наделала много шума. Все помнят эпичный катафалк с надписью «Пока смерть не разлучит нас», на котором молодожены добирались до ЗАГСа.

Свадебный катафалк удивил всех, но особенно маму новобрачной Людмилу Нарусову. Фото: Дмитрий СЕРГЕЕВ

Сейчас не менее обсуждаемой стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда. А его похороны вызвали не меньше шума, чем свадьба Собчак. Церемония и правда вышла специфической. Во-первых Флойда похоронили в золотом гробу. Технически он, конечно, позолоченный, но сути это не меняет. Во-вторых, гроб перемещался в солидном кортеже: спорткар «Мазерати» и чёрные джипы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784141" frameborder="0"></iframe> Прощание и похороны Джорджа Флойда.

ИСТОЧНИК KP.RU