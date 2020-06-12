2020-06-12T13:12:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В Минздраве объяснили, как жара повлияет на коронавирус

Распространение COVID-19 может не замедлится летом
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Минздраве РФ оценили влияние солнца на коронавирусВ Минздраве РФ оценили влияние солнца на коронавирусФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ультрафиолет губительно влияет на распространение коронавируса, однако рост заболеваемости может не замедлиться, заявил главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико.

- Мы видим, что в странах Южной Америки, где сейчас много случаев заражения, в той же Бразилии и других странах, где, казалось бы, жаркие температуры, идет распространение вируса, - сообщил Брико в интервью "Парламентской газете".

При этом учёный отметил, что снижение числа заражений до единичных случаев произойдёт, если люди будут соблюдать все ограничительные меры.

Число выяленных случаев заражения достигло в стране 511 тысяч, увеличившись за последние сутки на 8 987 новых пациентов. Выздоровели уже почти 270 тысяч человек. 8 220 человек выписались за минувшие сутки. Также за сутки зафиксировано 183 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 6 715 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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