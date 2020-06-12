Twitter заблокировал 32 тысячи аккаунтов из-за "выгодных для властей материалов"

12 Июнь 2020 2020-06-12T13:45:45+03:00

Twitter заблокировал более 32 тыс. аккаунтов из-за связи с Россией и КНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация соцсети обвиняет пользователей из России, Китая и Турции в "информационных операциях"

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Администрация социальной сети Twitter заблокировала более 32 тысяч учётных записей, принадлежащих пользователям из России, Турции и Китая, сказано в заявлении на сайте Twitter.

Представители социальной сети заявили, что среди заблокированных за участие в "информационных операциях" было 1 152 аккаунта российских пользователей, 7 340 турецких пользователей, 23 750 учётных записей принадлежали жителям Китая.

Владельцев заблокированных аккаунтов обвиняют в распространении информации, выгодной для местных властей. Отмечается, что они скоординировано репостили одни и те же материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU