Twitter заблокировал 32 тысячи аккаунтов из-за "выгодных для властей материалов"
Администрация социальной сети Twitter заблокировала более 32 тысяч учётных записей, принадлежащих пользователям из России, Турции и Китая, сказано в заявлении на сайте Twitter.
Представители социальной сети заявили, что среди заблокированных за участие в "информационных операциях" было 1 152 аккаунта российских пользователей, 7 340 турецких пользователей, 23 750 учётных записей принадлежали жителям Китая.
Владельцев заблокированных аккаунтов обвиняют в распространении информации, выгодной для местных властей. Отмечается, что они скоординировано репостили одни и те же материалы.
ИСТОЧНИК KP.RU