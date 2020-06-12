2020-06-12T13:57:05+03:00
Общество

Владимир Путин поздравил всех россиян с Днём России

Президент также обратился с поздравлениями к гражданам РФ, живущих за границей
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Владимир Путин поздравил с Днём России всех россиян и соотечественников, проживающих за границейВладимир Путин поздравил с Днём России всех россиян и соотечественников, проживающих за границей
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин поздравил с Днём России всех россиян и соотечественников, постоянно проживающих за границей. Путин также напомнил о "пронзительном чувстве Родины", которое всегда помогало россиянам преодолевать невзгоды, сохраняя себя.

Сайт KP.ru вёл прямую трансляцию церемонии подъёма государственного флага на Поклонной горе в День России, в которой впервые принял участие глава государства. После неё президент Путин наградил Героев Труда.

Кроме президента, в церемонии приняли участие глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.

- Для каждого из нас Родина — это семья, и отчий дом, родная земля — от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма, - обратился президент к россиянам.

Владимир Путин на церемонии поднятия флага в честь Дня России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Киев получил от МВФ 2,1 млрд долларов
Capcom опубликовала первые подробности восьмой части Resident Evil
Жена Владимира Зеленского заразилась коронавирусом
Ученые обнаружили неожиданный симптом коронавируса
Владимир Путин поздравил всех россиян с Днём России
Twitter заблокировал 32 тысячи аккаунтов из-за "выгодных для властей материалов"
В Минздраве объяснили, как жара повлияет на коронавирус
Ксения Собчак сравнила похороны Флойда со своей свадьбой
Посол США в поздравлении с Днём России заявил о желании Вашингтона к сотрудничеству
В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим
Атомная подлодка "Князь Владимир" вошла в состав ВМФ
ООН: Атаку на объекты Saudi Aramco произвели иранским оружием
Врач сообщила об опасности холодных рук и ног
В России от коронавируса умерли 183 человека за прошедшие сутки
В Ухане у врача, первым заявившего о коронавирусе и умершего от него, родился сын
Москву ожидают ливень и град в День России
В Москве от коронавируса вылечились более 118 тысяч человек
Роспотребнадзор выпустил новые санитарные нормы для магазинов
Олег Николаев: Важно оперативно помочь тем, кому нужна неотложная медицинская помощь
Байден пригрозил Трампу военным переворотом
Россия рассказывает в сети о своих объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО
Эксперт рассказал, как мошенники взламывают бесконтактные платежи
Назван величайший киногерой в истории
Путин освободил от должностей заместителей главы Минюста и главы Следственного комитета
Последние новости на утро 12 июня 2020: В России расширили меры поддержки безработных
В Калифорнии застрелили мужчину, ранившего четырех полицейских
Российские космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 12 июня 2020 года составило 47 181 человек