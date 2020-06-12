Владимир Путин поздравил всех россиян с Днём России

12 Июнь 2020 2020-06-12T13:57:05+03:00

Владимир Путин поздравил с Днём России всех россиян и соотечественников, проживающих за границей

Президент также обратился с поздравлениями к гражданам РФ, живущих за границей

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Президент России Владимир Путин поздравил с Днём России всех россиян и соотечественников, постоянно проживающих за границей. Путин также напомнил о "пронзительном чувстве Родины", которое всегда помогало россиянам преодолевать невзгоды, сохраняя себя.

Сайт KP.ru вёл прямую трансляцию церемонии подъёма государственного флага на Поклонной горе в День России, в которой впервые принял участие глава государства. После неё президент Путин наградил Героев Труда.

Кроме президента, в церемонии приняли участие глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.

- Для каждого из нас Родина — это семья, и отчий дом, родная земля — от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма, - обратился президент к россиянам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784600" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин на церемонии поднятия флага в честь Дня России.

ИСТОЧНИК KP.RU