Владимир Путин поздравил всех россиян с Днём России
Президент России Владимир Путин поздравил с Днём России всех россиян и соотечественников, постоянно проживающих за границей. Путин также напомнил о "пронзительном чувстве Родины", которое всегда помогало россиянам преодолевать невзгоды, сохраняя себя.
Сайт KP.ru вёл прямую трансляцию церемонии подъёма государственного флага на Поклонной горе в День России, в которой впервые принял участие глава государства. После неё президент Путин наградил Героев Труда.
Кроме президента, в церемонии приняли участие глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.
- Для каждого из нас Родина — это семья, и отчий дом, родная земля — от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма, - обратился президент к россиянам.
Владимир Путин на церемонии поднятия флага в честь Дня России.
ИСТОЧНИК KP.RU