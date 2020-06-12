Capcom опубликовала первые подробности восьмой части Resident Evil

12 Июнь 2020 2020-06-12T14:46:28+03:00

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Японская корпорация Capcom представила скриншоты и первые подробности восьмой части игры Resident Evil, которая будет называться Village.

Действия, по сюжету новой части, происходят спустя несколько лет после окончания седьмой. Главные герои живут нормальной жизнью после всего произошедшего в части Biohazard. Продюсеры подчёркивают, что Resident Evil Village является восьмой частью игры, а не спин-оффом предыдущей, несмотря на то, что в её названии нет цифры восемь.

В корпорации обещали опубликовать больше информации о предстоящей игре в августе 2020 года. Её выход запланирован на 2021 год.

Игра выйдет для приставок PlayStation 5 и Xbox Series X.

Издательство Capcom на своём сайте объявило, что суммарные продажи всех игр франшизы Resident Evil с момента её зарождения в 1996 году превысили 100 миллионов копий.

ИСТОЧНИК KP.RU