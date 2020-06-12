2020-06-12T16:10:55+03:00
Политика

Песков сравнил свою работу с сапером: "ошибаешься один раз"

Представитель Кремля отметил, что необходимо молодежное движение
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что сложность его работы заключается в неосторожное высказывание может использоваться против главы государства.

При этом представитель Кремля прогнозировал Россию необходимо молодежное движение, но «оно не должно быть кондовым, когда скучно и что-то делают из-под палки»,

ИСТОЧНИК KP.RU

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