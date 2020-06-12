Песков сравнил свою работу с сапером: "ошибаешься один раз"

12 Июнь 2020 2020-06-12T16:10:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что сложность его работы заключается в неосторожное высказывание может использоваться против главы государства.

При этом представитель Кремля прогнозировал Россию необходимо молодежное движение, но «оно не должно быть кондовым, когда скучно и что-то делают из-под палки»,

ИСТОЧНИК KP.RU