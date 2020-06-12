Песков сравнил свою работу с сапером: "ошибаешься один раз"
Представитель Кремля отметил, что необходимо молодежное движение
Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что сложность его работы заключается в неосторожное высказывание может использоваться против главы государства.
При этом представитель Кремля прогнозировал Россию необходимо молодежное движение, но «оно не должно быть кондовым, когда скучно и что-то делают из-под палки»,
ИСТОЧНИК KP.RU