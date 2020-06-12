Вирусолог допустил вероятность возникновения второй волны коронавируса

12 Июнь 2020 2020-06-12T16:32:39+03:00

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Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в России и мире снизился. Об этом свидетельствуют данные портала стопкороновирус.ру, но всех волнует вопрос - действительно ли будет вторая волна.

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев рассказал, какова вероятность возникновения второй волны коронавируса. Он отметил, что SARS-CoV-2 является пневмотропным. Точно также, как и грипп, он поражает верхние дыхательные пути. Ученый дает прогноз на то, что COVID-19 не исчезнет полностью, а станет сезонным заболеванием, с которым всем придется смериться.

«Мы просто забыли, что грипп у нас приходит дважды в году: ранней весной и поздней осенью. Поздней осенью начнется снова заболевание и будет не только вирус гриппа, но и коронавирус. В июле, августе и сентябре мы забудем про коронавирус, так же как забываем про грипп», — уточнил вирусолог.

Доктор отметил, что заразность коронавируса сейчас очень высока, но со временем у многих людей к нему выработается иммунитет, который позволит противостоять болезни. И уже не будет такого массового заражения.

«После того, как пандемия пойдет на убыль, его заразность несколько снизится, и будет он к нам приходить два раза в году – в начале весны и осенью. То есть вторая волна начнется где-то с октября месяца», — заявил Зуев сайту телеканала «Звезда».

Напомним, что на данный момент пандемия коронавируса ослабла. Специалисты отмечают низкий уровень заражения и высокие показатели выздоровления. По данным портала стопкоронавирус.ру на 12 июня, за все время пандемии в России, выявлено 511 423 случаев заражения, из них 269 370 человек излечились от короновируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU