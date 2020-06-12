Представили карту выхода регионов России из режима самоизоляции

12 Июнь 2020 2020-06-12T16:33:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией нового типа, опубликована на специализированном сайте стопкоронавирус.рф

Готовность к выходу из ограничительных мероприятий для регионов оценивается на базе трёх параметров: коэффициента распространения инфекции, свободного коечного фонда и охвата тестированием.

На представленной карте разными цветами изображены четыре этапа снятия ограничительных мер. Самые жёсткие ограничения (уровня 0) представлены тёмно-оранжевым цветом, а самые слабые ограничения (уровня 4) - тёмно-зелёным.

«С помощью интерактивной карты можно ознакомиться с ситуацией в каждом субъекте РФ и узнать, на каком этапе выхода из режима самоизоляции находится конкретный регион, какие ограничения уже отменили, а какие ещё действуют», - отмечается в сообщении на сайте.

Согласно представленной карте, на данный момент большинство субъектов России перешли к первому этапу снятия ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU