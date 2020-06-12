Порядок госпитализации при COVID разъяснили в ФОМС

12 Июнь 2020 2020-06-12T16:59:43+03:00

В организации определили, при каких условиях заболевшего коронавирусом будут отправлять в стационар

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В Фонде обязательного медицинского страхования рассказали, при каких условиях больного коронавирусом будут отправлять в больницу.

Пациент подлежит обязательной госпитализации, если в течение трех дней у него держится температура выше 38,5 градусов. Также в больницу будут отправлять инфицированных, у которых насыщение крови кислородом составляет менее 95 процентов или же есть признаки пневмонии с поражением легких более 25 процентов.

Кроме того, в стационары направляют людей старше 65 лет, которые имеют тяжелые хронические заболевания.

- Люди, у которых выявлен COVID-19, проживающие в общежитии, многонаселенной квартире или с лицами старше 65 лет/входящими в группу риска, тоже должны быть госпитализированы, - говорится в сообщении ФОМС.

Особый порядок госпитализации предусмотрен для детей до 18 лет, которые заболели коронавирусом. Их кладут в стационар в том случае, если в день обращения температура превышает 39 градусов или не опускается ниже 38 градусов в течение 5 дней. Также причиной для направления в больницу служат признаки дыхательной недостаточности, тахикардия, одышка или наличие геморрагической сыпи.

Ранее Минздрав также опубликовал официальную инструкцию по госпитализации больных с коронавирусом. Там говорится о том, что человека кладут в больницу, если он находится в состоянии средней тяжести, в тяжелом или крайне тяжелом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU