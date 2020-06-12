Появилось видео, как летчики поздравили россиян с праздником
В пятницу, 12 июня, лётчики поздравили всех россиян с Днём России. В честь праздника пилотажная группа «Первый полёт» вывели в небе надпись: «Мы Россия! Мы вместе!»
В весть наступившего праздника летчики решили поддержать всех жителей страны, которые оказались в тяжелой ситуации из-за коронавирусной инфекции. Кроме того, пилоты также напомнили о медиках и волонтерах, которые борется с распространением нового вируса
«12 июня мы вспоминаем историю становления и развития России, которой мы, без сомнения, гордимся. Люди - наше главное достояние […] Своей акцией мы хотим показать, что общими усилиями можно достичь многого» - приводит издание «360» слова чемпиона Европы по высшему пилотажу и руководитель пилотажной группы «Первый полет» Дмитрий Самохвалов, который отметил, что День России является замечательным повод «задуматься о том, что только вместе мы сможем преодолеть все трудности и стать сильнее».
«Первый полет» — единственная в стране группа лётчиков, которые управляют поршневыми самолетами и синхронно выполняют в воздухе элементы, требующие предельных возможностей как человека, так и машины.
Летчики поздравили жителей страны с праздником надписью в небе.
ИСТОЧНИК KP.RU