Появилось видео, как летчики поздравили россиян с праздником

12 Июнь 2020 2020-06-12T17:27:58+03:00

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В пятницу, 12 июня, лётчики поздравили всех россиян с Днём России. В честь праздника пилотажная группа «Первый полёт» вывели в небе надпись: «Мы Россия! Мы вместе!»

В весть наступившего праздника летчики решили поддержать всех жителей страны, которые оказались в тяжелой ситуации из-за коронавирусной инфекции. Кроме того, пилоты также напомнили о медиках и волонтерах, которые борется с распространением нового вируса

«12 июня мы вспоминаем историю становления и развития России, которой мы, без сомнения, гордимся. Люди - наше главное достояние […] Своей акцией мы хотим показать, что общими усилиями можно достичь многого» - приводит издание «360» слова чемпиона Европы по высшему пилотажу и руководитель пилотажной группы «Первый полет» Дмитрий Самохвалов, который отметил, что День России является замечательным повод «задуматься о том, что только вместе мы сможем преодолеть все трудности и стать сильнее».

«Первый полет» — единственная в стране группа лётчиков, которые управляют поршневыми самолетами и синхронно выполняют в воздухе элементы, требующие предельных возможностей как человека, так и машины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784642" frameborder="0"></iframe> Летчики поздравили жителей страны с праздником надписью в небе.

ИСТОЧНИК KP.RU