Сладкому-бой: диетолог дал совет, как избавиться от тяги к сладкому

12 Июнь 2020 2020-06-12T17:52:13+03:00

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Многие пытаются избавиться от привычки есть сладкое. Это влияет на кожу, обмен веществ и, конечно же, на вес. Диетолог Фредерик Паулун рассказал, как избавиться от привычки есть сладкие продукты.

«Самый простой способ — убрать из рациона продукты с большим содержанием сахара, такие как сухие завтраки, безалкогольные напитки, выпечка и сладости», — сказал специалист.

Его практика показывает, что людям с сильной сахарной зависимостью, нужны более строгие меры. Для сладкоежек важен полный отказ от сладких продуктов, им нужны медленные углеводы.

«Особенно чувствительным людям, возможно, вначале придется отказаться даже от свежих фруктов и ягод. Через несколько недель обычно уже можно снова их есть», — отметил Фредерик Паулун в своей колонке портала Expressen.se.

По мнению диетолога, первые дни могут оказаться невыносимыми без любимого продукта, но спустя неделю, сладкого будет хотеться все меньше. Чтобы помочь своему организму справиться с сахарной зависимостью, нужно заняться физическими нагрузками и прибегнуть к различным медитациям, советует специалист. Дело в том, что сахар имеет сильное успокаивающие действие, поэтому, сильно волнуясь, люди не замечают объемы потребляемых сладостей.

Также сладкоежки могут награждать себя, например, конфетами или пирожными за большие или маленькие успехи. Врач, рекомендует избавиться и от этой «традиции». Лучше заменить ее музыкой, походом в кино или покупкой одежды.

Поможет наладить процесс здорового образы жизни крепкий сон, употребление пищи богатой белком, минеральная вода, которая замедляет употребление углеводов.

В период пандемии многие отмечают, что набрали лишний вес. Самоизоляция, начавшаяся в России 30 марта, заставила людей два месяца сидеть дома. За это время у многих сбился график сна, появились вредные привычки из-за постоянных переживаний связанных с коронавирусом, а также пристрастия к сладким продуктам. После снятия карантинных мер 8 июня, многие жители Москвы и других регионов России, отмечают большое желание привести в порядок нарушенный график питания и сна.

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ИСТОЧНИК KP.RU