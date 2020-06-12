Трамп заявил о неспособности Байдена вести переговоры с Россией и Китаем

12 Июнь 2020 2020-06-12T17:49:36+03:00

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Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал неудачное заявление своего вероятного будущего соперника на президентских выборах Джо Байдена. Глава государства заявил, что политик совершенно не способен к серьезным переговорам с такими странами, как Россия и Китай.

«Как вы думаете, что Китай, Россия, Япония или другие будут делать с ним на переговорах? Да у нас попросту не осталось бы страны!!!», - написал глава Белого дома в своем Twitter, прикрепив видео с фрагментом выступления Байдена, во время которого он запнулся и не смог сразу выразить свою мысль: «Вы знаете, что быстро усиливающееся...хммм... равно как... ну я не знаю», - заявил тогда соперник Трампа.

Напомним, ранее Байден пригрозил Трампу военным переворотом. Он пообещал, что при отказе американского лидера покинуть Белый дом после поражения на выборах, президента выведут военные.

ИСТОЧНИК KP.RU