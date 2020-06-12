2020-06-12T18:11:56+03:00
Общество

Опрос для россиян: что нужно сделать РФ для освобождения российских социологов в Ливии

Уже более года ученые томятся в застенках у террористов
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Федеральное агентство новостей (ФАН) в День России проводит опрос россиян о действиях государства по освобождению из ливийского плена социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Уже более года ученые томятся в застенках у ливийских террористов, подконтрольных Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.

Несмотря на все еще непростую ситуацию с коронавирусом, День России в нашей стране празднуют в кругу семьи, посещая общественные пространства и выезжая с близкими на природу.

Максим Шугалей и Самер Суэйфан лишены возможности такого общения, бандиты к ним не подпускают даже адвоката и медиков. Официальные обвинения до сих пор не предъявлены – и это грубейшее нарушение международного права.

ИСТОЧНИК KP.RU

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