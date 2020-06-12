Анатолий Альтштейн: пандемия ослабла, задача простая - не заразиться
Известный вирусолог Анатолий Альштейн поддержал ослабление карантинных мер в Москве. По его словам, пандемия идет на спад, и опасность уже не такая большая как раньше. Но она все еще есть. Поэтому теперь ответственность за здоровье людей переложена на них самих.
- Эпидемия в общем не прекратилась, она никуда не делась, она только несколько ослабевает и задача не заразиться, задача идти к тому, чтобы эпидемия уменьшалась, теперь переложена на самих граждан, - заявил Альштейн в эфире радио "Комсомольская правда".
Напомним, 9 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене всеобщей самоизоляции в столице. Вместе с этим отменяется пропускной режим и график прогулок.
Москва стремительно возвращается к обычной жизни, в июне открывается большинство предприятий и организаций. Так, с 9 июня свою работу начали парикмахерские и салоны красоты. 16 июня откроются музеи, выставочные центры и зоопарки. Кроме того, можно будет посещать спортивные мероприятия, но при условии, что трибуны будут заполнены не более, чем на 10%.
ИСТОЧНИК KP.RU
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