Небольшие магазины могут столкнуться с трудностями из-за новых санитарных норм

12 Июнь 2020 2020-06-12T18:31:28+03:00

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Роспотребназор выпустил новые санитарные требования для магазинов, которые будут действовать до 1 января 2031 года. В частности, теперь нельзя будет взвешивать продукты без упаковки на весах, продавать яйца в тех же отделах, где продают не упакованные производителем продукты и выливать напитки из стаканов обратно в тару, из которой их налили. Далее в документе есть еще целый ряд правил.

Председатель правления ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов справедливо отметил, что многие из этих требований действовали раньше, но есть и новые. Они, как раз, могут вызывать некоторые трудности у маленьких магазинов.

- Какие-то товары без упаковки, сыпучие товары теперь нужно разделять от иного товара. Соответственно, в небольших магазинах, может быть, просто торговое пространство не позволит создать такие места и им придется пересмотреть номенклатуру товара, - рассказал Карпов в эфире радио "Комсомольская правда".

Также согласно новым правилам магазины не могут продавать арбузы и дыни с надрезами. То есть разрезанные пополам и упакованные в пленку арбузы, которые раньше продавали на каждом углу, теперь под запретом, добавил эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU