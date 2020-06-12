Природа обновляется: почему озеро в Индии стало розовым

12 Июнь 2020 2020-06-12T19:04:30+03:00

По словам эксперта, эти водоросли становятся красноватыми при более высоких температурах, что и повлияло на стремительную перемену цвета. Фото: Shutterstock

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Кратерное озеро в западном штате Махараштра в Индии стало розовым. Излюбленный объект туристов поменял цвет за одну ночь. Специалисты предположили, что это связано с уровнем солености воды и появлением в ней определенных видов водорослей.

Озеро Лонар образовалось около 50 000 лет назад после падения метеорита на Землю. Оно располагается в 500 километрах от столицы Индии Мумбаи. Природный объект одним из самых популярных мест отдыха приезжих и местных жителей.

Эксперты отмечают, что в истории существования озера уже были случаи, когда оно меняло цвет, но такая быстрая перемена произошла впервые.

«Соленость в озере увеличилась, так как уровень воды в этом году резко снизился, и он стал еще теплее, что приводит к чрезмерному росту водорослей», - рассказал геолог Гаджанан Харат.

По словам эксперта, эти водоросли становятся красноватыми при более высоких температурах, что и повлияло на стремительную перемену цвета. Как только о необычном явлении стало известно, специалисты из государственного лесного департамента собрали пробы воды из природного водоема. Они отметили, что пандемия коронавируса, рассадившая весь мир по домам, благотворно сказалась на природе.

«Из-за блокировки не было особой активности человека, что также могло бы ускорить изменения», - заметил Мадан Сурьяваси, глава географического отдела в университете Махараштры Бабасахеба Амбедкара.

Точная причина природного чуда будет известна после анализа пробы воды из озера Лонар, а пока по социальной сети стремительно распространяются фотографии розового озера в Индии, рассказывает Planet Today.

Стоит отметить, что из-за малой активности людей в мире в период коронавируса, не только индийское озеро вызвало удивление у экологов. Так, еще весной вода в каналах Венеции стала прозрачной настолько, что можно было разглядеть плавающую в ней рыбу. В Берлин вернулись редкие птицы, да и воздух в больших городах стал чище, отмечают специалисты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784664" frameborder="0"></iframe> В Индии внезапно порозовело озеро Лонар.

ИСТОЧНИК KP.RU