2020-06-12T19:04:30+03:00
В мире

Природа обновляется: почему озеро в Индии стало розовым

Водоем Лонар изменил цвет за одну ночь, что вызвало недоумение экологов [видео]
Анастасия РЫШКОВА
Поделиться:
По словам эксперта, эти водоросли становятся красноватыми при более высоких температурах, что и повлияло на стремительную перемену цвета.По словам эксперта, эти водоросли становятся красноватыми при более высоких температурах, что и повлияло на стремительную перемену цвета.Фото: Shutterstock
Изменить размер текста:

Кратерное озеро в западном штате Махараштра в Индии стало розовым. Излюбленный объект туристов поменял цвет за одну ночь. Специалисты предположили, что это связано с уровнем солености воды и появлением в ней определенных видов водорослей.

Озеро Лонар образовалось около 50 000 лет назад после падения метеорита на Землю. Оно располагается в 500 километрах от столицы Индии Мумбаи. Природный объект одним из самых популярных мест отдыха приезжих и местных жителей.

Эксперты отмечают, что в истории существования озера уже были случаи, когда оно меняло цвет, но такая быстрая перемена произошла впервые.

«Соленость в озере увеличилась, так как уровень воды в этом году резко снизился, и он стал еще теплее, что приводит к чрезмерному росту водорослей», - рассказал геолог Гаджанан Харат.

По словам эксперта, эти водоросли становятся красноватыми при более высоких температурах, что и повлияло на стремительную перемену цвета. Как только о необычном явлении стало известно, специалисты из государственного лесного департамента собрали пробы воды из природного водоема. Они отметили, что пандемия коронавируса, рассадившая весь мир по домам, благотворно сказалась на природе.

«Из-за блокировки не было особой активности человека, что также могло бы ускорить изменения», - заметил Мадан Сурьяваси, глава географического отдела в университете Махараштры Бабасахеба Амбедкара.

Точная причина природного чуда будет известна после анализа пробы воды из озера Лонар, а пока по социальной сети стремительно распространяются фотографии розового озера в Индии, рассказывает Planet Today.

Стоит отметить, что из-за малой активности людей в мире в период коронавируса, не только индийское озеро вызвало удивление у экологов. Так, еще весной вода в каналах Венеции стала прозрачной настолько, что можно было разглядеть плавающую в ней рыбу. В Берлин вернулись редкие птицы, да и воздух в больших городах стал чище, отмечают специалисты.

В Индии внезапно порозовело озеро Лонар.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самый агрессивный рак мозга распространяется среди людей с высоким интеллектом
Чехия закрыла дело о «дипломате с ядом» из России
Какие маски лучше носить в жару, рассказала врач-терапевт
Природа обновляется: почему озеро в Индии стало розовым
Небольшие магазины могут столкнуться с трудностями из-за новых санитарных норм
Опрос для россиян: что нужно сделать РФ для освобождения российских социологов в Ливии
Анатолий Альтштейн: пандемия ослабла, задача простая - не заразиться
Глава Минздрава назвал ситуацию с коронавирусом в России управляемой
МИД Румынии вызвал посла России после реакции на нацстратегию страны
Сладкому-бой: диетолог дал совет, как избавиться от тяги к сладкому
Трамп заявил о неспособности Байдена вести переговоры с Россией и Китаем
Появилось видео, как летчики поздравили россиян с праздником
Киев получил статус партнера расширенных возможностей НАТО
Порядок госпитализации при COVID разъяснили в ФОМС
Представили карту выхода регионов России из режима самоизоляции
Вирусолог допустил вероятность возникновения второй волны коронавируса
Песков сравнил свою работу с сапером: "ошибаешься один раз"
Вирусолог назвал срок окончания эпидемии коронавируса в России
Песков назвал Путина трудоголиком в хорошем смысле слова
Киев получил от МВФ 2,1 млрд долларов
Capcom опубликовала первые подробности восьмой части Resident Evil
Жена Владимира Зеленского заразилась коронавирусом
Ученые обнаружили неожиданный симптом коронавируса
Владимир Путин поздравил всех россиян с Днём России
Twitter заблокировал 32 тысячи аккаунтов из-за "выгодных для властей материалов"
В Минздраве объяснили, как жара повлияет на коронавирус
Ксения Собчак сравнила похороны Флойда со своей свадьбой