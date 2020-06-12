2020-06-12T19:36:42+03:00
Общество

Самый агрессивный рак мозга распространяется среди людей с высоким интеллектом

По словам Алексей Кривошапкин, всегда есть опасность, что раковые клетки все-таки остались после операции
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Самый агрессивный рак мозга распространен среди людей с высоким интеллектомСамый агрессивный рак мозга распространен среди людей с высоким интеллектомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глиобластома является одной из самых агрессивных, злокачественных форм рака мозга, распространенный среди людей с высоким интеллектом. Продолжительность жизни с таким этим диагнозом в среднем составляет всего 12 – 14 месяцев. Об этом «КП» рассказал руководитель нейрохирургического отделения ЕМС, профессор Алексей Кривошапкин.

«Максимально радикальным способом удалить опухоль из мозга. Хирурги стараются выкорчевать все в надежде на то, что иммунная система организма сможет справиться с онкологическим процессом. Но они же не могут удалить весь мозг! Поэтому всегда есть опасность, что раковые клетки все-таки остались после операции», - сказал эксперт.

По его словам, предлагаемое лечение позволяет избежать полутора месяцев нахождения в госпитале после операции, поскольку отсутствии необходимости в наружном облучении. В результате чего улучшается качество жизни больных и сохраняются расходы на лечение. «Мы сделали повторную операцию, использовали нашу технологию уничтожения остаточной опухолевой ткани и затем больной уже может быть дома с родными», - отметил он.

Кривошапкин также обратил внимание на то, что люди влияют на окружающую среду и экологию планеты, которое приводит к болезни рака.

«Уничтожаем не только окружающую среду и экологию планеты, так мы уничтожаем себя. Наверное, главная так скажем профилактическая мера – это сохранение естественного природного баланса, естественной среды для жизни человека», - добавил специалист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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