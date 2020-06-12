Минздрав: Коронавирус еще не побежден

12 Июнь 2020 2020-06-12T20:29:01+03:00

Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России стало меньше, но все же риски инфицирования сохраняются. Фото: Иван МАКЕЕВ

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Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России стало меньше, но все же риски инфицирования сохраняются. Полностью отменять меры безопасности еще рано. Об этом в пятницу сообщила главный инфекционист Министерства здравоохранения РФ Елена Малинникова.

«Говорить о полной победе над этой инфекцией еще рано. Заболевание, хоть и в меньшей степени, но еще регистрируется в регионах. Очень важно продолжать соблюдать индивидуальные меры защиты в период снятия ограничений. Именно сейчас нас ожидает проверка на зрелость. От уровня выполнения этих мер зависит благополучие страны, региона, города, поселка и вашей семьи», - сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Специалист призвала жителей России воздержаться от поездок на природу, если они чувствуют недомогание. По данным врачей, множество людей по всему миру переносят коронавирус бессимптомно, но являются активными его переносчиками. А это значит, что для людей с более восприимчивой иммунной системой остается серьезный риск заражения.

«Мы должны знать, что источником вируса является не только больной человек, но и тот, у которого заболевание протекает бессимптомно. Если вы чувствуете недомогание, откажитесь от таких поездок. Соблюдайте все правила, о которых мы говорили выше. Уважайте окружающих вас соотечественников», - уточнила она.

Малинникова напомнила и том, что до массового вакцинирования нам предстоит жить с циркулирующим COVID-19. Она добавила, что несмотря на положительные результаты последних дней, люди не должны забывать о соблюдении всех мер безопастности.

Напомним, что официально вспышка коронавируса в мире была объявлена ВОЗ в начале марта. По последним данным, отмеченным на портале стопкоронавирус.ру, на 12 июня

В России насчитывается 511 423 заразившихся COVID-19, из них 269 370 человек выздоровело.

ИСТОЧНИК KP.RU