Число заболевших коронавирусом в Московской области на 13 июня 2020 года составило 47 911 человек
В Московской области за последние сутки заболели коронавирусом еще 730 человек. Всего же за период пандемии выявили 47 911 заболевших COVID 2019.
Больше всего заболевших за сутки выявили в следующих округах: Домодедово (+51), Королев (+42), Мытищи (+36), Орехово-Зуево (+30).
- Всего в Московской области скончались 666 человека, вылечились – 14 955 человек, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу в Московской области.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ситуация с коронавирусом в регионе стабилизируется: выписали за прошлую неделю 4000 человек, а госпитализировали - 3459.
В связи с тем, что обстановка стабилизируется, в Подмосковье с 12 июня откроют летние веранды, а с 25 июня возобновят работу магазины и сфера услуг.
- Торговые центры откроются, но в них будут работать только магазины, аптеки и предприятия сферы услуг. Фудкорты и кинотеатры на территории торговых центров пока не откроются, - сообщили в пресс-службе губернатора Московской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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