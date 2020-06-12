2020-06-12T20:39:55+03:00
Спорт

Федор Смолов попал в заявку "Сельты" на матч против "Вильярреала"

Галисийский клуб огласил 25 имен футболистов на матч
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Смолов - в заявке "Сельты" на первую игру после карантина.Смолов - в заявке "Сельты" на первую игру после карантина.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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30-летний форвард сборной России по футболу Федор Смолов попал в заявку клуба "Сельта" на первый после перерыва матч чемпионата Испании. Смолов, который играет в испанском клубе на правах аренды из "Локомотива", будет завтра, 13 июня, на стадионе перед матчем с "Вильярреалом". И тренеры примут решение - включать ли его в стартовый состав команды на поединок 28 тура чемпионата Испании в Ла Лиге.

Напомним, что за "Сельту" Федр Смолов успел сыграть 6 матчей. В пяти из них был заменен, а в одном - вышел на замену. В его активе 1 гол за новый клуб. Он его провел в ворота мадридского "Реала".

"Сельта", напомним, после 27 игр с 26 очками - на 17 месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда сражается за право остаться в элитном дивизионе испанского футбола.

Матч "Сельта" - "Вильярреал" пройдет завтра, 13 июня, в субботу и начнется в 18:00 по московскому времени на стадионе в городе Виго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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