Число заболевших коронавирусом в Москве на 13 июня 2020 года составило 202 935
В Москве за последние сутки выявили 1714 заболевших коронавирусом. В оперативном штабе сообщили, что за весь период эпидемии в столице 202 935 человек заболели COVID 2019. Кто заболел за последние сутки?
- Среди новых заболевших: 40,7% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,3% – от 46 до 65 лет, 11% - от 66 до 79 лет, еще 6,8% – старше 80 лет, 5,2% - дети (до 18 лет). Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением, - рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.
Московские врачи уже вылечили от коронавируса более 118 тысяч человек.
- В столице выздоровели за последние сутки еще 2255 человек, - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Напомним, что в 30 московских больницах можно сдать плазму крови, если вы выздоровели от коронавируса. Все желающие могут обратиться за информацией по номеру горячей линии 8 (495) 870-45-16.
- Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет. У него должно быть хронических заболеваний, - рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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