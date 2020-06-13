Число заболевших коронавирусом в Москве на 13 июня 2020 года составило 202 935

13 Июнь 2020 2020-06-12T20:37:06+03:00

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В Москве за последние сутки выявили 1714 заболевших коронавирусом. В оперативном штабе сообщили, что за весь период эпидемии в столице 202 935 человек заболели COVID 2019. Кто заболел за последние сутки?

- Среди новых заболевших: 40,7% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,3% – от 46 до 65 лет, 11% - от 66 до 79 лет, еще 6,8% – старше 80 лет, 5,2% - дети (до 18 лет). Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением, - рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.

Московские врачи уже вылечили от коронавируса более 118 тысяч человек.

- В столице выздоровели за последние сутки еще 2255 человек, - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Напомним, что в 30 московских больницах можно сдать плазму крови, если вы выздоровели от коронавируса. Все желающие могут обратиться за информацией по номеру горячей линии 8 (495) 870-45-16.

- Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет. У него должно быть хронических заболеваний, - рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU