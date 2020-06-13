Коронавирус в Московской области, последние новости на 13 июня 2020: открылись летние веранды

13 Июнь 2020 2020-06-12T20:38:20+03:00

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о COVID-2019 в Московской области на 13 июня 2020

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В Подмосковье за последние сутки выявили 730 заболевших коронавирусом.

- Домодедово лидирует по выявленным случаям коронавирусной инфекции за сутки – 51 случай инфицирования, на втором месте Подольск – 48 случаев, - сообщили в подмосковном оперштабе по ситуации с коронавирусом.

Победили коронавирус уже 14 955 человек, всего же с начала эпидемии заразились 47 911 человек.

Очередное постановление, ослабляющее ограничения в Московской области, подписал губернатор Андрей Воробьев. Уже с 12 июня открылись летние веранды, с 15 июня запись в МФЦ будет осуществляться посредством портала «Госуслуги», начнут действовать социальные карты, возобновится прием в общеобразовательные организации.

- Возобновится проведение демонстрационных экзаменов в колледжи, предоставление всех профессиональных услуг (фотоателье, груминг), работа автошкол, каршеринга. А также возобновят работу агентства по трудоустройству, - рассказал Андрей Воробьев.

Театры, концертные организации и цирки возобновят репетиции с 15 июня, но пока без зрителей. Начнут работу организации, имеющие медицинскую лицензию. А также компании, осуществляющие операции с недвижимостью, по вопросам рекламы, права и бухгалтерского учета.

ИСТОЧНИК KP.RU