Коронавирус в Москве, последние новости на 13 июня 2020: как подлить проездной после самоизоляции

13 Июнь 2020 2020-06-12T20:44:21+03:00

В Москве за последние сутки выявили 1714 человек с коронавирусом, из них 35,8% не имели клинических проявлений болезни. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о COVID-19 в Москве на 13 июня 2020

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В Москве за последние сутки выявили 1714 человек с коронавирусом, из них 35,8% не имели клинических проявлений болезни. Побороли COVID 2019 уже 118 024 человека, что составляет 58,15% от общего числа заболевших.

- Всего в столице – 202 935 человек заразились COVID 2019, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

От ковида, как основной причины смерти, в мае умерло 2757 человек. Всего же в Москве от нового вируса скончались 3187 человек. Такие данные озвучили в Департаменте здравоохранения Москвы.

В столице начали продлевать проездные пассажирам, которые во время самоизоляции с 30 марта по 8 июня (включительно) совершили не более 22 поездок. «КП» подготовила подробную инструкцию, как и где продлить проездной. Более 10 тысяч человек уже продлили проездные билеты. Тем временем врачи рассказали, какие маски лучше носить в жару.

В Москве запустили портал акции «Пожалуйста, дышите!» в поддержку медиков и волонтеров.

- Цель акции – собрать в единый тематический портал истории о тех, кто работает на передовой борьбы за жизнь и здоровье россиян в эпидемию коронавируса, - рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU