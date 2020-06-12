2020-06-12T20:57:50+03:00
В мире

В Японии выпустят приложение для остановки распространения коронавируса

Японцы получат предупреждение о близком контакте с больными COVID-19
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Японии выпустят приложение для остановки распространения коронавирусаВ Японии выпустят приложение для остановки распространения коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На следующей неделе в Японии планируют запустить новое приложение для отслеживания контактов. Программа должна помочь остановить распространение коронавирусной инфекции нового типа.

Как передает издание The Guardian со ссылкой на Министерство здравоохранение Японии, смартфоны с установленным приложением отслеживают случаи, когда пользователи подходят на близкое расстояние друг к другу. Когда выясняется, что пользователь приложения заражен коронавирусной инфекцией, предупреждение о близком контакте с больным COVID-19 получают все, кто за последние две недели дольше 15 минут находился в радиусе одного метра от этого человека. Таким пользователям рекоменд17 146

По последним данным в Японии подтверждено свыше 17 тысяч случаев заболевания. Коронавирусной инфекции. Выздоровели более 15,2 тысячи. Жертвами инфекции стали 922 больных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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