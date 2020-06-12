2020-06-12T21:30:52+03:00
В мире

Трамп не собирается удерживать власть в случае проигрыша на выборах

Ранее Байден заявил о намерении американского лидера «украсть» результаты голосования
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дональд ТрампДональд ТрампФото: REUTERS
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Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что не намерен предпринимать попытки удержать власть в случае проигрыша на президентских выборах.

Напомним, ранее вероятный соперник на президентских выборах Джо Байдена заявил, что попытается «украсть» результаты голосования и пригрозил Трампу военным переворотом. Политик пообещал, что при отказе американского лидера покинуть Белый дом после поражения на выборах, президента выведут военные.

«У Джо не все дома. На это печально смотреть, можете сами посмотреть...», - сказал Трамп в интервью Fox News, комментируя слова Байдена

По словам американского лидера, его возможный соперник на выборах «сам себе создал убежище в подвале, или где он там находится, и не выходит». «Конечно, если я не выиграю, то не выиграю. Я займусь другими вещами. Я думаю, что это было бы очень печальным событием для страны», - заключил Трамп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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