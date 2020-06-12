2020-06-12T21:59:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Короновирус вызывает у детей опасный синдром

Психоневролог рассказала об осложнениях COVID-19
Анастасия РЫШКОВА
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Директор Научно-практического центра детской психоневрологии Татьяна Батышева назвала опасным проявление коронавируса у детей.Директор Научно-практического центра детской психоневрологии Татьяна Батышева назвала опасным проявление коронавируса у детей.Фото: Shutterstock
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Директор Научно-практического центра детской психоневрологии Татьяна Батышева назвала опасным проявление коронавируса у детей.

Ребенок, во время болезни коронавирусом, может пострадать еще и от синдрома Кавасаки – мультисистемного воспалительного явления в форме лихорадки, сыпи, шелушений, воспаленных глаз и распухших лимфоузлов. Наиболее подвержены ему младенцы и дети до пяти лет, но возможны и исключения.

«Новый опасный синдром встречается и у детей старшего возраста, и также сопровождается высокой температурой, сыпью, отеками, воспалением, поражающим кожу, глаза, сосуды и сердце, а также инфекционно-токсическим шоком. Он опасен поражением артерий с возможным образованием аневризм, тромбозов и разрывов сосудистой стенки», – объяснила специалист.

Врачи ставят диагноз на основании трехдневных наблюдений за маленьким пациентом. Если на протяжении этого времени сохраняется лихорадка, сыпь, конъюнктивит, воспаления слизистых, а также установлен факт заболевания коронавирусом, то ребенок находится в зоне риска.

Специалист отметила, что универсального лечения этого синдрома не существует, но бороться с ним можно с помощью иммуноглобулинов и кортикостероидов. Но сложность в том, что ребенка необходимо наблюдать и после выздоровления. В течение пяти лет необходимо проходить обследования и сдавать регулярно анализы.

Батышева напомнила про необходимость соблюдения мер безопасности, которые родители должны соблюдать, как сами, так и научить этому своих детей. Ношение индивидуальных средств защиты, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция рук, регулярная уборка домашнего помещения снизит риск заражения всей семьи, отметила Батышева в интерьвю Агентству Городских Новостей "Москва".

Напомним, что официально вспышка коронавируса в мире была объявлена ВОЗ в начале марта. По последним данным, отмеченным на портале стопкоронавирус.ру, на 12 июня в России насчитывается 511 423 заразившихся COVID-19, из них 269 370 человек выздоровело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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