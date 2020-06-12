Специалисты назвали неожиданный симптом коронавируса
Группа учёных английской Королевской университетской больницы Ливерпуля обнаружила новый симптом, который связан с коронавирусной инфекцией нового типа и заболеваниями поджелудочной железы.
Как передаёт журнал Gastroenterology, среди рассматриваемых специалистами пациентов, зараженных COVID-19, была выявлена отдельная группа, которая состоит главным образом из молодых мужчин с избыточным весом или ожирением. У них диагностировали общее воспаление, а также высокое содержание сахара и жира в крови.
Такие симптомы являются нетипичными для обычного течения указанного заболевания. Такое открытие может помочь врачам раньше диагностировать панкреатит - воспаление поджелудочной железы, которое сопровождается болями в верхней части живота, рвотой и диареей.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире составляет более 7,4 миллиона, а количество жертв увеличилось до 418 тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU
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