2020-06-12T22:31:10+03:00
Спорт

Криштиану Роналду не забил пенальти "Милану" в полуфинале Кубка Италии. Такого не было больше года

На 16-й минуте матча форвард "Ювентуса" попал в штангу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Реакция Роналду на незабитый пенальти "Милану".Реакция Роналду на незабитый пенальти "Милану".Фото: REUTERS
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В субботу, 12 июня, в Турине проходит полуфинальный матч Кубка Италии. "Ювентус" принимает на своем поле "Милан" и на 15-й минуте поединка случилась неожиданность. Португалец Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти. Как один из лучших футболистов мира Роналду всегда опасен в этом компоненте игры. Но в этот раз не вышло.

Джанлуиджи Доннарума, вратарь "Милана", кончиками пальцев дотянулся до мяча. И Роналду в итоге угодил в штангу. Счет остался 0-0. Поединок продолжается в эти минуты.

Последний раз Криштиану Роналду не забивал пенальти 21 января 2019 года. Это произошло в матче против "Кьево" в чемпионате Италии прошлого сезона. С той поры он забил 13 пенальти подряд.

Сайт KP.RU продолжает вести онлайн-трансляцию матча "Ювентус" - "Милан".

ИСТОЧНИК KP.RU

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