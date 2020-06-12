Криштиану Роналду не забил пенальти "Милану" в полуфинале Кубка Италии. Такого не было больше года
В субботу, 12 июня, в Турине проходит полуфинальный матч Кубка Италии. "Ювентус" принимает на своем поле "Милан" и на 15-й минуте поединка случилась неожиданность. Португалец Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти. Как один из лучших футболистов мира Роналду всегда опасен в этом компоненте игры. Но в этот раз не вышло.
Джанлуиджи Доннарума, вратарь "Милана", кончиками пальцев дотянулся до мяча. И Роналду в итоге угодил в штангу. Счет остался 0-0. Поединок продолжается в эти минуты.
Последний раз Криштиану Роналду не забивал пенальти 21 января 2019 года. Это произошло в матче против "Кьево" в чемпионате Италии прошлого сезона. С той поры он забил 13 пенальти подряд.
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