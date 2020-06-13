13 Июнь 2020 2020-06-12T23:06:57+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 13 июня 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 13 июня 2020 года увеличилось до 3 231 человека. Жертвами заболевания в российской столице за минувшие сутки стали 44 пациента с ранее подтвержденным диагнозом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Всего на территории России с начала пандемии коронавируса зафиксировано 6 715 летальных исхода после заражения инфекцией, за один день данный показатель увеличился на 183 человека. Среди заболевших в настоящее время в стране числится более 235,3 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом.

Как ранее писал сайт kp.ru, известный вирусолог Анатолий Альштейн предсказал срок окончания пандемии коронавируса. По его словам, эпидемия в стране закончится тогда, когда количество новых зараженных за сутки снизится до десятков или сотен. Ученые считает, что пандемия уже близка к конца, а ожидать возвращения к нормальной жизни следует в конце июля - начале августа. При этом Альштейн уверяет, что после первой неизбежно наступит вторая волна коронавируса.

Похожее мнения высказал и глава российского министерства здравоохранения. Он напомнил, что новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России стало меньше, но все же риски инфицирования сохраняются. Полностью отменять меры безопасности еще слишком рано.

ИСТОЧНИК KP.RU