2020-06-12T23:06:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 13 июня 2020 года увеличилось до 3 231 человека

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 13 июня 2020 года
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 13 июня 2020 годаЧисло умерших из-за коронавируса в Москве на 13 июня 2020 годаФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 13 июня 2020 года увеличилось до 3 231 человека. Жертвами заболевания в российской столице за минувшие сутки стали 44 пациента с ранее подтвержденным диагнозом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Всего на территории России с начала пандемии коронавируса зафиксировано 6 715 летальных исхода после заражения инфекцией, за один день данный показатель увеличился на 183 человека. Среди заболевших в настоящее время в стране числится более 235,3 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом.

Как ранее писал сайт kp.ru, известный вирусолог Анатолий Альштейн предсказал срок окончания пандемии коронавируса. По его словам, эпидемия в стране закончится тогда, когда количество новых зараженных за сутки снизится до десятков или сотен. Ученые считает, что пандемия уже близка к конца, а ожидать возвращения к нормальной жизни следует в конце июля - начале августа. При этом Альштейн уверяет, что после первой неизбежно наступит вторая волна коронавируса.

Похожее мнения высказал и глава российского министерства здравоохранения. Он напомнил, что новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России стало меньше, но все же риски инфицирования сохраняются. Полностью отменять меры безопасности еще слишком рано.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Советник Трампа заявил, что Белый дом не боится второй волны коронавируса
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности
Британские медики нашли препятствующий восстановлению легких белок
Коронавирус в Московской области, последние новости на 13 июня 2020: открылись летние веранды
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 13 июня 2020 года составило 47 911 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 13 июня 2020 года увеличилось до 3 231 человека
Число заболевших коронавирусом в Москве на 13 июня 2020 года составило 202 935
Коронавирус в Москве, последние новости на 13 июня 2020: как подлить проездной после самоизоляции
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 13 июня 2020 года увеличилось до 118 024 человек
Экономист из США спрогнозировал крах доллара в 2021 году
Ученые предупредили об угрозе нервной системе из-за COVID-19
Трамп отказался запрещать полицейским душить людей
Китайские власти проверят на заражение коронавирусом работников рынка в Пекине
Эксперт объяснил причину опасений России из-за НАТО
Дочь Михаила Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
Погода в Москве на 13 июня 2020: в столицу возвращается летняя жара
Бразилия заняла второе место в мире по числу умерших от коронавируса
Синоптики предупредили об аномальной жаре в европейской части России
"Валенсия" упустила победу в матче с "Леванте", сыграв вничью 1:1
ВОЗ назвала самый пострадавший от коронавируса регион мира
Адвокат Ольшанский считает, что защита будет настаивать на невменяемости Ефремова
В США испытания вакцины от коронавируса дали положительный результат
"Ювентус" вышел в финал Кубка Италии, сыграв вничью 0:0 с "Миланом"
Стало известно о новом брачном контракте Мелании Трамп после выборов
Самую высокую башню в мире окрасили в российский триколор в честь Дня России
"Лейпциг" победил в гостях "Хоффенхайм" 2:0, сохранив третье место в Бундеслиге
Киноакадемия США заморозит количество номинантов на "Оскар"