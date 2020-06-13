13 Июнь 2020 2020-06-12T22:48:24+03:00

Всего на территории страны с начала пандемии коронавируса смогли пройти успешный курс лечения и полностью выздоровели после заражения более 269 тысяч пациентов Фото: Андрей АБРАМОВ

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 13 июня 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 13 июня 2020 года увеличилось до 118 024 человек. За сутки столичные медицинские учреждения после успешного курса лечения покинули 2 255 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего на территории страны с начала пандемии коронавируса смогли пройти успешный курс лечения и полностью выздоровели после заражения более 269 тысяч пациентов. За минувшие сутки из российских клиник выписались 8 220 человек. Зараженными в стране остаются более 235,3 тысячи пациентов. Отмечается, что более 35% новых инфицированных переносят болезнь без клинических симптомов, а большинство болеют в легкой форме.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что терапевт рассказала, какие маски и перчатки лучше всего носить в жару. По её словам, несмотря на высокие температуры и связанные с этим неудобства, отказываться от средств зашиты сейчас нельзя. Опасность заражения все еще сохраняется. Специалист рекомендовала отдать предпочтения медицинским маскам или марлевым повязкам.

Данный совет весьма своевременный, ведь во многие города страны уже пришла летняя жара. В минздраве напомнили, что ультрафиолет губительно влияет на распространение коронавируса, однако рост заболеваемости может не замедлиться даже из-за теплой погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU