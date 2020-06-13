13 Июнь 2020 2020-06-12T22:51:07+03:00

Погода в Москве на 13 июня 2020: в столицу возвращается летняя жара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рассказываем про погоду в Москве 13 июня 2020 года

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О погоде в Москве и области на воскресенье, 13 июня 2020 года, рассказали синоптики Росгидромета.

Ночью температура воздуха опуститься до +17 градусов по Цельсию, ожидается переменная облачность и небольшой кратковременный дождь. Ветер ночью будет дуть с востока со скоростью до 4 метров в секунду.

Днем воздух в российской столице прогреется до 31 градуса тепла, синоптики обещают, что осадков в светлое время суток не будет. Атмосферное давление 753-754 мм рт. ст., влажность воздуха днем 5 процентов, ночью – до 95 процентов.

Возможны порывы ветра до 13-18 метров в секунда, поэтому жителей Москвы просят соблюдать все правила предосторожности. 13 июня на территории Московской области и столицы прогнозируется преобладание I класса пожарной опасности.

С приходом летней жары многие надеются, что коронавирус постепенно ослабеет от высоких температур и эпидемия отступит. Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о влиянии погоды на активность распространения коронавирусной инфекции нового типа. По его словам, определённый температурный режим «благоприятствует передаче» коронавируса, но при этом коллеги из стран, где уже давно наблюдаются высокие температуры, сообщают о том, что активность коронавирусной инфекции не снижается.

ИСТОЧНИК KP.RU