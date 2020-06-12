2020-06-12T23:23:42+03:00
Спорт

"Лейпциг" победил в гостях "Хоффенхайм" 2:0, сохранив третье место в Бундеслиге

Исход поединка решили два гола в начале поединка
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Лейпциг" хорошо сыграл в гостях против "Хоффенхайма"."Лейпциг" хорошо сыграл в гостях против "Хоффенхайма".Фото: REUTERS
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В субботу, 12 июня, в Хоффенхайме был сыгран поединок 31 тура чемпионата Германии по футболу. Рвущийся в Лигу Чемпионов "РБ Лейпциг" приехал к клубу, который раньше тренировал их наставник - Юлиан Нагельсманн. В первом круге н своем поле "быки" были сильнее, добившись победы 3:1.

Судьба поединка была решена очень быстро. На 6-й минуте "Хоффенхайм" получил право на пенальти, но судья после просмотра повтора отменил это решение. И через минуту после этого решения "Лейпциг" забил первый гол в матче.

На 9-й минуте поединка отличился Данни Ольмо. Спустя две минуты он же забил второй мяч после передачи Марселя Забитцера. Все! До конца поединка "Хоффенхайм" атаковал более активно, но ничего хорошего не вышло сделать. В два раза больше ударов не помогли хозяевам поединка.

"Лейпциг" одержал победу со счетом 2:0 и с 62 очками сохранил за собой 3 место в Бундеслиге. До дортмундской "Боруссии", у которой один матч в запасе - 1 очко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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