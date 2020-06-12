В Москве от коронавируса умерли 44 человека за сутки

12 Июнь 2020 2020-06-12T23:13:23+03:00

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В Москве за минувшие сутки скончались 44 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию. Общее число летальных исходов с начала пандемии в российской столице составило 3231. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией.

За последний день на территории России медики зафиксировали 8 987 новых случаев заражения коронавирусом, по всей стране за сутки от заболевания скончались 183 человек. Смогли пройти успешный курс лечения и полностью выздороветь после заражения 8 220 россиян.

Специалисты напомнили, что если граждане чувствуют симптомы ОРВИ, им следует оставаться дома и не выходить на улицу, чтобы не подвергать опасности жизни окружающих. Также не следует заниматься самолечение – при недомогании необходимо сразу вызвать врача на дом.

Как ранее писал сайт kp.ru, по данным ВОЗ в разных государствах мира количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом уже достигло 7,4 миллиона пациентов. Увеличилось и число жертв болезни или осложнений, которые она вызвала. В мире от коронавируса умерли более 418 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU