Самую высокую башню в мире окрасили в российский триколор в честь Дня России

12 Июнь 2020 2020-06-12T23:42:30+03:00

Бурдж-Халифа в Дубае часто украшают с помощью подсветки на праздники

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Бурдж-Халифа в Дубае, которая является самой высокой башней во всем мире, в пятницу вечером окрасилась в цвета российского флага по случаю празднования Дня России. Так, оригинальным и невероятно зрелищным образом представители ОАЭ поздравили граждан Российской Федерации с праздником.

- Сегодня мы осветили Бурж-Халифу в честь празднования Дня России. Мы хотим от души пожелать нашим друзьям из РФ счастья и радости, - говорится в официальном сообщении администрации самой высокой башки в социальной сети Twitter.

Известная башня была открыта в городе еще десять лет назад. В высоту поразительное здание достигает 828 метров и является самым высоким и самым многоэтажным зданием мира: в небоскребе есть целых 163 этажа. Фасад Бурж-Халифы регулярно украшают с помощью подсветки по случаю различных торжественных дат и международных праздников.

День России – государственный праздник, который отмечается 12 июня. 30 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. В церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе в День России в эту пятницу принял участие глава государства Владимир Путин. В ходе церемонии он также наградил Героев Труда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/784697" frameborder="0"></iframe> Бурдж-Халифа в Дубае окрасилась в российский триколор по случаю Дня России.

ИСТОЧНИК KP.RU