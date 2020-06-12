Самую высокую башню в мире окрасили в российский триколор в честь Дня России
Бурдж-Халифа в Дубае, которая является самой высокой башней во всем мире, в пятницу вечером окрасилась в цвета российского флага по случаю празднования Дня России. Так, оригинальным и невероятно зрелищным образом представители ОАЭ поздравили граждан Российской Федерации с праздником.
- Сегодня мы осветили Бурж-Халифу в честь празднования Дня России. Мы хотим от души пожелать нашим друзьям из РФ счастья и радости, - говорится в официальном сообщении администрации самой высокой башки в социальной сети Twitter.
Известная башня была открыта в городе еще десять лет назад. В высоту поразительное здание достигает 828 метров и является самым высоким и самым многоэтажным зданием мира: в небоскребе есть целых 163 этажа. Фасад Бурж-Халифы регулярно украшают с помощью подсветки по случаю различных торжественных дат и международных праздников.
День России – государственный праздник, который отмечается 12 июня. 30 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. В церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе в День России в эту пятницу принял участие глава государства Владимир Путин. В ходе церемонии он также наградил Героев Труда.
Бурдж-Халифа в Дубае окрасилась в российский триколор по случаю Дня России.
ИСТОЧНИК KP.RU